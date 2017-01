Genoa, il nuovo bomber è Pinilla. Si chiude per il prestito di Taarabt e si insiste anche per Hernanes

Il Genoa ha il suo nuovo bomber: ieri è arrivata la fumata bianca per Pinilla che firmerà il contratto coi liguri per due anni e mezzo e oggi sosterrà le visite mediche. Nuovo nome per l’attacco è quello dell’ex rossonero Adel Taarabt, ormai prossimo a un ritorno in Serie A. Il Genoa è infatti vicino alla chiusura con il Benfica per ottenere il giocatore in prestito. I rossoblù a centrocampo continuano invece a cercare Hernanes, ma la Juve non cede. L’alternativa è Dezi (Perugia), visto che il Chelsea ha detto no per Chalobah. Stretta per Zammarini del Mantova (può essere girato al Pisa).