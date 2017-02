Genoa-Juric ai titoli di coda. Scintille tra il croato e i giocatori negli spogliatoi

Pesante sconfitta del Genoa oggi pomeriggio a Peacara. Il 5-0 della squadra di Zeman apre ufficialmente lo stato di crisi in casa rossoblù, con il tecnico Ivan Juric destinato all’esonero. Il tecnico croato non si è presentato in sala stampa, ma le sue urla provenienti dagli spogliatoi dello stadio Adriatico hanno fatto decisamente rumore. Un duro sfogo nei confronti dei suoi giocatori, rei di una prestazione imbarazzante e senza cattiveria. Insomma, Juric dai suoi ragazzi si aspettava di più e la delusione ha preso il sopravvento. Ora Preziosi potrebbe correre ai ripari con un traghettatore come Gigi De Canio o tentare l’affascinante scommessa Andrea Stramaccioni, con la soluzione interna Stellini sullo sfondo.