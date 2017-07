Genoa, c’è il sì di Lapadula. Si seguono Mandragora e Goldaniga

Il Genoa ha ottenuto il sì di Lapadula. Il centravanti approda nel club rossoblù firmando un contratto quinquennale da 1,5 milioni a stagione. Previste oggi le visite mediche e la firma sul contratto.

Per la difesa si continua a seguire Goldaniga (Palermo), corteggiato anche dalla Sampdoria. A centrocampo contatti in corso per Mandragora (Juventus).