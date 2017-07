Genoa, ecco Lapadula dal Milan

Continua la spesa del Genoa in casa Milan. Dopo il ritorno di Bertolacci in prestito secco, ecco un altro arrivo: quello di Gianluca Lapadula. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto fissato ad 11 milioni. Per la mediana interesse per Mandragora della Juventus, mentre in difesa piace Goldaniga (Palermo). I Grifoni tengono d’occhio anche il giovane centravanti Butic.