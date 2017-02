Genoa-Mandorlini fumata bianca in arrivo: contratto sino al 2018

Il Genoa ha scelto di ripartire da Andrea Mandorlini. Sarà l’ex tecnico del Verona a rimpiazzare sulla panchina rossoblù Ivan Juric, il cui esonero sarà ufficializzato nelle prossime ore. Summit in corso tra Mandorlini e i vertici genoani per ultimare l’accordo: il trainer di Ravenna vuole un contratto sino al 2018; mentre l’offerta iniziale erano quattro mesi di contratto con opzione per la stagione 2017/18. Alla fine Preziosi dovrebbe accontentare Mandorlini. Ultimi dettagli da sistemare prima della fumata bianca definitiva.