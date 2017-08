Lavori in corso: Genoa, si stringe per Maxi Lopez. Piacciono Giaccherini e Benavidez, mentre in difesa…

I Rossoblù sembrerebbero essere attivi in questa finestra di mercato. Tanti i nomi accostati al Genoa in ogni zona: dalla difesa al centrocampo, fino a passare per l’attacco. Priorità alla retroguardia, manovre anche sulla mediana e sul reparto offensivo.

DIFESA. La priorità del Genoa al momento sarebbe un difensore centrale. Il nome caldo è quello di Ranocchia (Inter), da non trascurare le piste che portano a Paletta (Milan) e Rossettini (Torino). In entrata è fatta per il terzino sinistro dello Spezia Migliore.

CENTROCAMPO. Per quanto concerne la mediana restano fattibili le trattative per Benavidez (Penarol) e Giaccherini (Napoli). In uscita continua il pressing dell’Atalanta per Laxalt.

ATTACCO. In attacco si stringe per Maxi Lopez vista l’imminente partenza di Simeone. Per l’attaccante argentino del Toro pronto un biennale.