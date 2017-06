Genoa, mossa per Maxi Lopez e Castro. In difesa…

I rossoblù del Genoa, ufficializzata la rescissione di Orban, per la difesa insistono per Goldaniga (Palermo) e Ristovski (Rijeka). In mezzo potrebbero arrivare a Crisetig (Bologna) che piace anche al Verona. Nel mirino di Preziosi pure Castro, centrocampista del Chievo che piace anche all’Atalanta, oltre a Mandragora (Juve, ci sono anche Spal e Cagliari). In attacco occhi su Maxi Lopez (Torino), Biabiany (Inter) e Puscas (Inter, c’è il Benevento). Muro dello Zenit per Criscito, che ha detto sì al ritorno. Altra sponda rossoblù e andiamo a Cagliari deciso a prendere Andreolli che oggi rientra dalle vacanze. L’interista, che si svincola, è un pallino fisso di Giulini.