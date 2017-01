Genoa, oggi si decide per la porta. Aguzzi favorito su Rubinho

Il Genoa ha risolto la principale lacuna della rosa di mister Juric. Ieri è arrivato infatti l’affondo decisivo per il centrocampista Cataldi dalla Lazio. Già oggi è attesa l’ufficialità del prestito secco del nazionale Under 21, atteso in Liguria per visite e firma. Una trattativa decollata dopo il no alle richieste dello Young Boys per Sanogo e le difficoltà nell’arrivare a Hernanes della Juve. Preziosi ha convinto Lotito e il biancoceleste potrà così iniziare l’operazione rilancio in rossoblù.

AGAZZI Per la porta il casting è ridotto a due nomi: Michael Agazzi è favorito su Rubinho, ex terzo della Juventus, ora al Como. Dopo aver valutato Ujkani e Bassi, ieri il Genoa ha avuto nuovi contatti con l’agente del portiere ex Milan, per il trasferimento a titolo definitivo dal Cesena. Oggi verrà presa la decisione definitiva dopo aver trovato l’intesa con entrambi i portieri: chi arriverà si giocherà comunque il posto con Lamanna.