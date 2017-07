Genoa, Paletta-Ranocchia nomi caldi per la difesa. Rigoni rinnova mentre Laxalt è in uscita…

Il Genoa vede sfumare Cecchini (Banfield, ha firmato col Malaga) e torna a trattare Mandragora (Juve) e Radovanovic (Chievo), oltre al giovane Benavidez (Defensor). Rigoni rinnova fino al 2020. Per la difesa il primo obiettivo è Paletta (Milan, ci sono anche Torino e Fiorentina). Ranocchia (Inter) è difficile, Romero (Belgrano) non convince. In uscita Laxalt piace a Wolfsburg e West Ham, oltre che al Torino.