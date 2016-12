Genoa, Pellegri nella storia: è il primo 2001 a debuttare in A

“Segnatevi questo nome: Pietro Pellegri. È un fenomeno e può fare una grandissima carriera”. Era un venerdì sera del marzo 2015 quando Enrico Preziosi, ospite degli studi di Gazzetta Tv per la trasmissione Calciomarket, incoronò il talentino del vivaio rossoblù. Un anno e mezzo dopo nel finale di una gelida notte di dicembre Ivan Juric ha lanciato in Serie A il predestinato classe 2001. Un Pellegri da record: solo il romanista Amadei era sceso in campo in Serie A all’età di 15 anni. Insomma, numeri da autentico predestinato. Attaccante dal fiuto del gol notevole e dotato di tecnica da fantasista: nelle giovanili sono state reti a raffica a metterlo in luce. Stasera all’Olimpico di Torino il debutto nella massima serie. Il suo Genoa ha perso 1-0 e Pellegri nei sei minuti finali non è riuscito a lasciare il segno. Sarà per la prossima volta perché una cosa è certa, ne sentiremo parlare ancora. Preziosi docet…