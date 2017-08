Genoa attivo sul mercato: in difesa alzato il pressing per arrivare a Ranocchia (Inter), con i rossoblù che sperano di ottenere in settimana il sì del giocatore. A centrocampo, in caso di partenza di Laxalt, i grifoni pensano ad uno tra Lazaar (Newcastle) e Biraghi (Pescara). Da non trascurare la pista che porta a Giaccherini (Napoli).