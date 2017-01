Genoa, sfumato Storari contatti con Agazzi. Ma la lista è lunga

Il Genoa cerca un portiere in prestito che possa colmare l’assenza di Mattia Perin, fuori per infortunio i prossimi 4-6 mesi. Preziosi era andato ieri alla carica per Storari, dopo che sembrava saltato lo scambio con Gabriel col Milan. Ma ora il cagliaritano s avvia a tornare in rossonero e i liguri cercano altrove.

AGAZZI Una possibilità è quella di Agazzi, ora a Cesena, per il quale ci saranno contatti in giornata dopo che ieri c’erano stati i primi ammiccamenti. Ma nella lista di Preziosi non mancano anche altri nomi come Sportiello. Sepe, chiuso a Napoli, e Mannone che arriverebbe dal Sunderland. Intanto Agazzi spera. sarà lui il prescelto?