Genoa, si chiude per Bertolacci: tutti i dettagli

In casa Genoa è in dirittura d’arrivo la trattativa che riporterà in Liguria Andrea Bertolacci. Ieri l’agente del centrocampista ha incontrato Preziosi e il Milan. Si ragiona sulla base di un prestito: i rossoblù vorrebbero il prestito secco del giocatore mentre i rossoneri spingono per ricevere una congrua somma in cambio del prestito. La sensazione è che in un modo o nell’altro l’affare si farà tant’è che il calciatore è atteso a Genova nei prossimi giorni per le visite mediche di rito. Con Bertolacci potrebbe arrivare anche Lapadula, che arriverebbe a titolo definitivo. Il costo dell’operazione si aggirerebbe sui 12 milioni di euro. Sempre per l’attacco è vicina la risoluzione consensuale del contratto di Mauricio Pinilla, che tornerà in patria all’Universidad de Chile.