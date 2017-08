Il club di Preziosi ha avuto nuovi contatti per Ranocchia (Inter), ma il centrale aspetta ancora la Premier: c’è pure il nodo ingaggio. Si allontanano Zapata (Milan) e Marrone (Juve), il nome nuovo è quello di Rossettini (Torino), su cui c’è in vantaggio la Samp. Si studia la sinergia con l’Inter per Benavidez del Defensor in mediana. Ufficiale il giovane Altare, svincolato dal Milan, e anche l’ex Atalanta Szabò per la Primavera.