Preziosi per l’attacco tratta Maxi Lopez (Torino) e Puscas (Inter), ma il sogno è Lapadula (Milan). Per ora blindato Simeone, nel mirino di Fiorentina e Torino. Per la difesa pressing su Criscito (Zenit), Goldaniga (Palermo, c’è il Cagliari) e Ristovski (Rijeka). In mezzo chiesti Mandragora (Juve) e Crisetig (Bologna), nome nuovo per la mediana di Juric.