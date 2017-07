Summit in un hotel del centro di Milano tra il Genoa e gli agenti di Gianluca Lapadula per definire il passaggio in rossoblu dell’attaccante ex Pescara. Pronto un quinquennale da 1,5 milioni più premi per il classe ’90; mentre l’accordo fra Milan e Genoa è già stato trovato ieri sulla base di un prestito oneroso (2 milioni), con obbligo di riscatto fissato a 11 milioni.