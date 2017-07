Genoa, idea Zeneli. Per la difesa piacciono Ranocchia e Paletta

Il Genoa ha un nuovo obiettivo per l’attacco: si tratta di Zeneli, esterno classe ’95 del Heerenveen. In difesa si aspetta la decisione di Paletta (Milan, su di lui anche il Torino e il Valencia) anche se nelle ultime ore c’è stato un tentativo per Ranocchia (Inter). Per quest’ultimo trattativa difficile poiché il giocatore preferisce la Premier League. In settimana si può chiudere per Mandragora (Juventus), tortuose le piste che portano invece a Giaccherini (Napoli) e Palacio (Inter).