Il Genoa non si ferma: dopo Pinilla e Taarabt è il turno di Sanogo dello Young Boys. Lunedì ci sarà l’offerta per l’ivoriano, centrocampista ’89. La Sampdoria è vicinissima a Oikonomou (Bologna) e si porta avanti per l’estate col Pescara per Verre e con l’Empoli per Piu. Per la difesa Pereira va verso il Benfica, Santon (Inter) può arrivare per sostituirlo.