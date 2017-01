Il Villarreal ci prova per il Cholito Simeone, ma il Genoa dice no a 20 milioni

Il Villarreal è a caccia di un attaccante per rimpiazzare il partente Alexandre Pato destinato ai cinesi del Tianjin di Fabio Cannavaro. Il Sottomarino Giallo ha fatto un tentativo con il Genoa per strappare ai rossoblù l’argentino Giovanni Simeone. Per El Cholito pronta un’offerta da 20 milioni di euro, ma il club del presidente Preziosi ha respinto al mittente l’offerta dato che considera incedibile il proprio goleador.