Kick off del mercato: Genoa, casting a centrocampo. Sarà spesa in casa Milan?

Primo giorno di trattative del 2017 e il Genoa anticipa tutto di un giorno. Preziosi ha ufficializzato ieri i colpi Beghetto dalla Spal e Morosini dal Brescia. Per l’attacco resta in piedi l’ipotesi Pinilla (Atalanta, il cileno ha detto no ai messicani del Veracruz), in mezzo il sogno resta Hernanes (Allegri lo ha bloccato per ora alla Juve finché non arriverà un altro innesto nel reparto), piacciono anche Dezi (Perugia) e Carmona (Atalanta, c’è anche il Pescara). Per la difesa occhi sulla coppia del Milan Ely-Vangioni.