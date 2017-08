Lavori in corso: Genoa, ecco il doppio colpo Brlek-Rolon

Il Genoa è attivissimo sul mercato a cavallo della prima giornata di Serie A. Il presidente Preziosi è ai dettagli per l’arrivo di due calciatori a metà campo

DOPPIO COLPO Si tratta anzitutto il volante argentino Rolón (Argentinos Juniors): i suoi agenti sono arrivati a Milano ieri e la trattativa va verso la fumata bianca. Affare fatto già per il trequartista polacco Brlek (Cracovia) per 2 milioni di euro più bonus. Per il ruolo di vice Lapadula non tramonta l’ipotesi Maxi Lopez (Torino), per il quale è pronto un annuale con opzione per la stagione successiva, ma l’attaccante si dovrebbe liberare a zero dal Torino. Il club di Preziosi riflette.