Genoa molto attivo sul mercato. Ieri primo giorno di allenamenti per Brlek che arriva dal Wisla Cracovia.

CENTROCAMPO- Per la mediana è vicino Rolon degli Argentinos Juniors per una cifra vicina ai 4 milioni. Tanto movimento sugli esterni: se dovesse partire Laxalt, direzione Bergamo, il primo nome per sostituirlo è quello di Ansaldi, per il difensore si tratterebbe di un ritorno dopo la parentesi nerazzurra. Piace anche Lazaar del Newcastle sul quale si è mosso il Bologna.