Lavori in corso: Genoa, ufficiale l’acquisto di Rodriguez. Non si molla Ranocchia mentre in attacco…

Genoa molto attivo in tutti i settori del campo. A poco più di una settimana dall’inizio del campionato, i Rossoblù stanno provando a rinforzare la rosa con gli ultimi arrivi, condizionati però anche dalle possibili partenze, soprattutto per quanto riguarda l’attacco.

DIFESA: Dopo le visite mediche effettuate nella giornata di giovedì, sarebbero emersi alcuni problemi per il tesseramento del giovane esterno croato Silvio Anocic (classe ’97 di proprietà della Roma), motivo per cui il Genoa ha praticamente chiuso nelle ultime ore con lo Spezia per Migliore, esterno mancino. Per quanto riguarda il centrale di difesa non tramonta la pista Ranocchia, anche se il giocatore continua ad aspettare una chiamata dalla Premier League. A complicare l’approdo del nerazzurro a Genova rimane però il problema dell’ingaggio. Le alternative Ranocchia rimangono il granata Rossettini, il quale piace anche alla Samp (ma che il Toro vorrebbe trattenere), e il pescarese Bovo, giocatore gradito a Juric e per il quale i Rossoblù hanno già avviato una trattativa con gli abruzzesi.

CENTROCAMPO: In mediana il d.s. Donatelli tiene calda l’opzione Benavidez, giovane uruguaiano attualmente in forza al Defensor, mentre ieri è stato ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo del 21enne Thomas Rodriguez dal Banfield.

ATTACCO: Per quanto riguarda il reparto offensivo tutto dipende dal futuro del Cholito Simeone. La situazione dell’argentino rimane al momento in stand-by, con la Fiorentina pronta ad affondare il colpo nel caso in cui Kalinic dovesse salutare i viola. Qualora Simeone dovesse lasciare Genova, i Rossoblù potrebbero virare invece sul granata Maxi Lopez, una soluzione last minute.