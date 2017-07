Samp: sondato Vietto. In stand-by Meré

La Sampdoria rimane molto attiva sul fronte mercato: dopo aver ceduto ufficialmente Muriel al Siviglia per 20 milioni di euro, i blucerchiati chiudono per Kownacki, che arriva dal Lech Poznan per 4 milioni più due di bonus. Sondaggio in corso poi con l’Atletico Madrid per Vietto, che rimane il vero obiettivo per il reparto offensivo insieme a Diamanti. Per quanto riguarda la difesa, si allunga l’attesa e diminuiscono le speranze di vedere in maglia blucerchiata Meré: l’offerta recapitata allo Sporting Gijon è di 8 milioni, c’è attesa per la risposta degli spagnoli. In caso di mancata fumata bianca si virerà su Goldaniga del Palermo, che piace però anche al Genoa.