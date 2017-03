Agente Brozovic: “Se arriva offerta da 50 milioni l’Inter non lo può trattenere”

L’agente di Marcelo Brozovic è tornato a parlare del suo assistito ai microfoni di Vecernji List, analizzando la partita dei nerazzurri contro il Torino e i prossimi impegni con la Nazionale croata: “Marcelo era d’accordo con Pioli che l’avrebbe fatto entrare in caso di bisogno. Così è stato, perché è stato fatto entrare durante l’ultimo quarto d’oro quando il punteggio era sul 2 a 2. Ha giocato abbastanza bene, aveva lo spirito giusto. Al momento la cosa più importante è che recuperi la forma fisica per poter giocare tutti i 90 minuti. Già con la Nazionale vuole ripetere la prestazione vista contro l’Islanda”. Inevitabili poi le domande sul futuro del numero 77 dell’Inter, al centro dall’estate scorsa di diverse voci di mercato: “Si è ricominciato a parlarne, come l’estate scorsa. Però su di lui queste voci non hanno effetto: è completamente focalizzato sull’Inter. Nel suo contratto c’è una clausola da 50 milioni di euro e se qualche club dovesse presentarsi con quella somma, l’Inter non avrebbe il diritto di fare controproposte”.