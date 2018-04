Anche l’Inter su Paulinho, gioiellino del Vasco in orbita Psg

I talenti del Brasilerao fanno impazzire i club europei. L’Inter coi suoi osservatori ha messo nel mirino Paulinho, esterno offensivo classe ’00 del Vasco da Gama. L’attaccante, protagonista con la nazionale verdeoro Under 17, sarà uno dei prossimi gioiellini a lasciare il Brasile (sulla scia di Neymar e del giovanissimo Vinicius, già del Real). Il problema per i nerazzurri è senza dubbio la valutazione del diciottenne, per cui il Vasco chiede i 30 milioni della clausola. Non a caso è già stata rispedita al mittente un’offerta da 14 milioni dell’Atletico Madrid. In compenso il Psg potrebbe accontentare i brasiliani per portare Paulinho a Parigi coi connazionali Neymar e Thiago Silva.