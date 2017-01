Per l’attacco il Chievo prova il colpo a sorpresa. I gialloblù hanno chiesto all’Inter l’esterno francese Jonathan Biabiany in prestito con diritto di riscatto e l’ingaggio pagato a metà dai nerazzurri. L’Inter per ora rifiuta e il giocatore non ha ancora accettato la destinazione. Camillo Ciano (Cesena) rimane l’alternativa, mentre resta defilato Martinez del Torino.