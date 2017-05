Conte sempre più lontano dall’Inter. Dall’Inghilterra pronto un rinnovo faraonico

Il Chelsea non ha alcuna intenzione di lasciarsi scappare Antonio Conte. Proprio per questo, secondo il “Daily Mail”, a giugno proporrà al quarantasettenne tecnico italiano un lauto rinnovo contrattuale con pieni poteri da esercitare sul mercato dei “Blues”. Sembrano quindi definitivamente sfumate le speranze dell’Inter di riuscire a convincere l’allenatore leccese a trasferirsi in nerazzurro.