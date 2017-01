Conte vuole Lindelöf, dall’Inghilterra pronta una maxi offerta e l’Inter trema…

Non solo il Manchester United, adesso anche il Chelsea insidia l’Inter per acquisire Victor Lindelöf. Il ventiduenne difensore svedese fa giustamente gola alle grandi d’Europa e pertanto la corsa per assicurarselo sembra essere spietata. Il Benfica, secondo il “Daily Mirror”, chiede circa 20 milioni di euro ma i “Blues” di Conte sarebbero pronti ad offrire una cifra astronomica per sconfiggere le pretendenti ed impadronirsi di “Uno dei talenti più forti del panorama calcistico” come dichiarò Ibrahimovic alcuni mesi fa.