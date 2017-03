Dal Belgio: Mertens sogna la Premier. Snobb l’Inter per lo United…

Anno magico a Napoli e tante voci sul suo futuro. Dries Mertens sta attraversando quella che è la sua migliore stagione da quando è in Italia ma il rinnovo che tarda ad arrivare e le tante squadre interessate a lui potrebbero spingere il belga verso nuovi lidi in estate. L’Inter targata Suning sarebbe pronta a portarlo a Milano per renderlo un giocatore determinante in maglia nerazzurra ma dovrà vedersela con il Manchester United, con il quale, secondo i tabloid inglesi, Mertens avrebbe già avuto i primi contatti nei giorni scorsi. Secondo quanto riportato dalla testata belga “HLN” però il sogno dell’ex Psv sarebbe proprio quello di giocare in Premier League e per questo motivo in patria sono convinti che l’attaccante napoletano rifiuterà la destinazione Inter per indossare la maglia dei Red Devils.