Dal Brasile: Alan Guimaraes, il 17enne che ha rifiutato l’Inter ora è conteso da Real e United

Un nuovo talento si è distinto nella rosa del Palmeiras e riporta il nome di Alan Souza Guimaraes. Nonostante la giovane età, il diciassettenne ha un contratto sino al 2019 che vanta una clausola rescissoria di ben 50 milioni di euro, simbolo che la società brasiliana considera il suo potenziale di gran valore. Il ragazzo, secondo i colleghi di ESPN Brasil, sembrerebbe essere finito nel mirino di diversi club tra cui il Real Madrid, che avrebbe fatto sapere alla dirigenza dei Verdao di essere molto interessato al loro nuovo gioiello. Voci che trovano conferme anche in Spagna, dove As sostiene che i Blancos lo starebbero seguendo dall’anno scorso, in una competizione silenziosa con il Manchester United. Inoltre risulterebbe che l’Inter abbia tentato un approccio nel 2013, trovandosi però la strada sbarrata dal giocatore stesso.