Dal Brasile: Inter, Lucas Leiva verso l’Atletico Mineiro?

Lucas Leiva potrebbe far ritorno in Brasile molto presto. Secondo i colleghi brasiliani di Radio 98 FM infatti, l’Atletico Mineiro gli avrebbe offerto un contratto per tornare in nel suo paese d’origine e concludere lì la carriera. Il giocatore, che avrebbe definitivamente declinato l’offerta dell’Inter, dovrebbe dunque decidere se restare al Liverpool (Klopp non lo vuole perdere) o tornare in Sudamerica.