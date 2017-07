Dal Cile, Sanchez allontana l’Inter: “Voglio giocare la Champions League…”

Brutte notizie per i tifosi interisti, si allontana il ritorno di Alexis Sanchez in Italia. Intervistato da “Radio Sport Chile”, l’attaccante dell’Arsenal ha infatti provato a dare qualche indizio sul proprio futuro, senza però fare nomi su quale sarà la sua prossima destinazione. “La decisione non spetta più a me, devo aspettare l’Arsenal. La mia volontà è di giocare in Champions League e di provare a vincerla, è il mio sogno da quando ero bambino”. Con l’Inter fuori da tutte le competizioni europee la prossima stagione, Sanchez si allontana dunque da un possibile approdo in maglia nerazzurra. Manchester City e Bayern Monaco le piste più calde per il cileno, il quale non disdegnerebbe un ricongiungimento in quel di Manchester con Pep Guardiola, anche se al momento il Bayern sembrerebbe la scelta più logica per provare a dare l’assalto alla Champions fin da subito.