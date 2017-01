Dal Portogallo: Inter, Ausilio ha incontrato l’agente di Lindelof

Il futuro di Victor Lindelof sembrava già scritto a inizio mese, con l’agente volato a Manchester per definire i dettagli di un accordo che avrebbe visto il suo assistito aggregarsi alla rosa dei Red Devils. Eppure per quanto riguarda gennaio sembrerebbe che l’affare non abbia da farsi, con varie dichiarazioni di Mourinho rispetto a un mercato di uscite e non di entrate per quanto riguarda il suo organico, correlate alla brusca frenata che la trattativa per il difensore del Benfica ha subito. In questo scenario va posto l’inserimento prepotente dell’Inter che, secondo i colleghi di A Bola, avrebbe incontro l’agente del calciatore svedese lunedì scorso a Milano. Ausilio si sarebbe incontrato con Fali Ramadani per discutere di eventuali margini per una trattativa da iniziare e concludere entro i termini del mercato invernale.