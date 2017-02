Dal Portogallo: Inter beffata, lo United ha convinto Semedo. £35 mln per portarlo a Manchester

Nelson Semedo sarà un giocatore del Manchester United. Secondo quanto riportato dai portoghesi di “Noticias Ao Minuto”, il terzino del Benfica volerà in Inghilterra questa estate per unirsi ai nuovi compagni e iniziare così una nuova esperienza con i Red Devils. Semedo era un nome che piaceva molto anche all’Inter, alla disperata ricerca di un difensore di spinta abile in ogni ruolo sulla fascia. Grazie alle sue doti atletiche e tecniche, Semedo è infatti un terzino destro dotato di una grande velocità e che all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di esterno di centrocampo o di ala offensiva. Proprio questa sua duttilità sembrerebbe essere stato il motivo che ha spinto lo United a non lasciarsi sfuggire il portoghese e a chiudere l’affare con largo anticipo rispetto all’apertura della finestra estiva di calciomercato, beffando così la concorrenza nerazzurra. Come riportato dalla stampa lusitana, Semedo ha infatti raggiunto un accordo con la squadra guidata da Mourinho, la quale sborserà 35 milioni di sterline per aggiudicarsi il cartellino del giovane classe ’93. Il trasferimento del difensore si sarebbe potuto concretizzare già in questa sessione di gennaio ma la partenza di Guedes, sponda Psg, ha spinto il Benfica a non cedere un altro tassello considerato fondamentale per il raggiungimento della conquista del titolo nazionale. Niente futuro in Italia per la stellina portoghese dunque, con l’Inter che dovrà cercare nuovi nomi per colmare le lacune in fascia, magari partendo proprio da quel Matteo Darmian che con l’arrivo di Semedo si troverà ancora più chiuso in quel di Manchester.