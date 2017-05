Dal Portogallo: Inter, è assalto a Lindelof

Nonostante il forte interesse del Manchester United, e la presunta ‘prenotazione’ di quest’ultimo per il suo cartellino, il futuro di Victor Lindelof continua a tenere banco nelle trame di mercato. Il centrale difensivo del Benfica è uno dei pezzi pregiati del panorama calcistico internazionale, e i lusitani, consci del suo valore e degli ammiratori al suo seguito, hanno voluto blindarlo rinnovandogli il contratto e inserendo una clausola da 60 milioni di euro. I Red Devils di José Mourinho sembrerebbero i più vicini alla sua acquisizione, ma dal Portogallo giungono notizie in controtendenza rispetto a quanto vociferato finora. Secondo quanto riportato da Record infatti, l’Inter sarebbe fermamente convinta di poter ingaggiare il 22enne svedese, sbaragliando la concorrenza estera. I colleghi portoghesi affermano che la società nerazzurra sarebbe in procinto di lanciare l’assalto al Benfica, proponendo una prima offerta nei prossimi giorni. Suning potrebbe iniziare a far sul serio da un momento all’altro…