Dal Portogallo: Inter, la chiave per arrivare a Di Maria e Rabiot ce l’hai in rosa…

Inter, la chiave per arrivare a Di Maria e Rabiot potrebbe essere Joao Mario. L’indiscrezione di mercato è riportata da “A’Bola”, quotidiano portoghese che parla di un interessamento del PSG per il giocatore nerazzurro. Nei prossimi giorni il nuovo ds dei parigini Antero Henrique potrebbe incontrarsi con gli uomini di mercato interisti per iniziare ad imbastire questa triplice trattativa che potrebbe regalare a Spalletti un colpo da 90 come Di Maria, oltre che un giovane di qualità e prospettiva come Rabiot, già cercato in passato anche da Milan e Juventus.