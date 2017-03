Inter, senti l’agente di Brozovic: “Contatti con diversi club inglesi. Infuocherà il mercato…”

“Non posso rivelare i nomi ma ci sono diversi club inglesi su Marcelo, club con i quali siamo in contatto. Brozovic sarà un giocatore molto desiderato in sede di mercato da diversi club la prossima estate. Ha recuperato completamente dall’infortunio e ora è pronto per giocare”. Queste le parole rilasciate al quotidiano croato “Index” da Miroslav Bicanic, procuratore del centrocampista nerazzurro, parole che aprono a una partenza del proprio assistito nella prossima sessione di calciomercato. In Premier League ‘Epic Brozo’ è un giocatore che piace molto, con Chelsea, Manchester United e Tottenham pronte a battersi a suon di milioni pur di convincere l’ex Dinamo Zagabria a sposare i rispettivi progetti. I blues di Conte sono stati i primi a lanciare un’offensiva, quando a gennaio hanno provato a strappare Brozovic all’Inter, tentativo non andato a buon fine. Josè Mourinho invece starebbe sognando il doppio colpo in casa nerazzurra, pronto ad assicurarsi oltre a Brozo anche il compagno di Nazionale Perisic. Sullo sfondo rimane però anche il Tottenham di Pochettino, manager che in questi anni sta cercando di migliorare sempre di più la propria rosa per portare gli Spurs alla conquista della Premier League.