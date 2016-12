Dalla Francia: al Psg piace Ricardo Rodríguez. Inter, se ci sei, batti un colpo…

Non solo Draxler ma anche Ricardo Rodriguez. Secondo l'”Equipe” il Psg avrebbe intenzione di mettere a segno un doppio colpo acquistando i due giocatore del Wolfsburg a gennaio. Mentre per l’attaccante tedesco le trattative sono in fase di risoluzione, per il terzino elvetico si tratta solamente di un sondaggio per il momento. Il giocatore piace molto a Emery e la sua bravura a ricoprire sia la fase difensiva che quella offensiva con la stessa intensità ed efficacia lo rende il candidato perfetto per rinforzare la retroguardia parigina. Lo svizzero piace però molto anche all’Inter, altra squadra che sulle fasce deve risolvere non pochi problemi, e questo interessamento del Psg potrebbe far saltare i progetti nerazzurri. L’Inter è ora chiamata dunque a battere un colpo, per dimostrare di non voler mollare l’osso troppo facilmente.