Dalla Francia, Dalbert-Nizza: è rottura

Dopo la probabile cessione di Ranocchia al West Bromwich Albion, in casa Inter emergono importanti novità sul futuro di Dalbert: il brasiliano è vicino alla rottura con il Nizza dopo non essere stato schierato dal tecnico Favre nell’amichevole contro il Gent. Il terzino, inizialmente inserito tra i titolari, è finito successivamente in panchina a causa di un comportamento, proprio secondo Favre, inappropriato. Chiaro ovviamente che Dalbert abbia la testa da un’altra parte, precisamente all’Inter. Secondo “L’Equipe” poi, il club di Suning avrebbe fatto recapitare al club francese un’offerta di 20 milioni di euro. Il Nizza, che inizialmente di milioni ne chiedeva 30, ha abbassato le sue pretese a 25 e la sensazione è che questa distanza tra domanda ed offerta potrà essere colmata a breve.