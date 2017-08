Dalla Francia: il Tottenham sfida l’Inter per Aurier. Man United alla finestra

Sfida a due, e forse presto a tre, per Serge Aurier. Secondo quanto raccontato da “Le Parisien”, il Tottenham starebbe sfidando l’Inter per l’acquisto del terzino del Psg, data la volontà di Pochettino di rimpiazzare l’ormai ex Kyle Walker, volato alla corte di Guardiola al Manchester City. A fare da terzo incomodo potrebbe presto essere invece il Manchester United di Jose Mourinho, club che al momento starebbe tenendo un profilo basso ma che presto potrebbe provare a scavalcare la concorrenza di Inter e Tottenham sulla base di un’offerta da 30 milioni di sterline (poco meno di 35 milioni di euro), arrivando così prima di tutti su Aurier, chiuso al Psg dall’arrivo di Dani Alves.