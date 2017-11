Dalla Francia: Inter, anche il Valencia in corsa per Pastore

Il mercato di gennaio si avvicina e in casa Psg è ormai tempo di prendere una decisione circa il futuro di Javier Pastore. Vendere o non vendere il Flaco? Il giocatore vorrebbe tornare in Italia, con l’Inter pronta ad accoglierlo a braccia aperte, ma a scombinare i piani nerazzurri potrebbe essere il Valencia di Marcelino. Secondo quanto raccontato da “Le10Sport”, Peter Lim, proprietario del club spagnolo, si trova in queste ore a Parigi per incontrare il patron del Psg Nasser Al-Khelaifi e discutere con lui anche della possibilità di un prestito al Valencia per Pastore, sulla falsa riga di quanto già fatto in estate per Guedes. Oltre a Inter e Valencia, anche Atletico Madrid e Siviglia rimangono in corsa per l’argentino.