Dalla Francia: Inter, Kondogbia oggetto del desiderio di Chelsea e Liverpool

Dalla Francia “France Football” rilancia il forte interesse di due inglesi per Geoffrey Kondogbia. Il francese dell’Inter sarebbe infatti uno degli obbiettivi principali di Chelsea e Liverpool, che starebbero monitorando la situazione dell’ex-Siviglia e Monaco. L’acquisto di Gagliardini da parte dei nerazzurri può dunque essere letto come l’ennesimo segnale di una possibile partenza del centrocampista, che da quando è sbarcato a Milano non è ancora riuscito a imporsi come ci si aspettava.