Dalla Francia: Inter, per l’attacco c’è l’erede di Neymar

L’Inter avrebbe individuato il vice Icardi in Malcom da Silva. Secondo i colleghi di Foot Mercato, l’attaccante brasiliano del Bordeaux, che qualche anno fa fu etichettato, insieme al connazionale Gabigol, come l’erede di ‘O Ney’ Neymar, sarebbe il nuovo obiettivo della dirigenza nerazzurra per il reparto offensivo. Il giovane calciatore classe ’97 di San Paolo è arrivato in Francia il 31 gennaio del 2016 per la cifra di 5 milioni di euro, e con la squadra allenata da Gourvennec ha collezionato un totale di 18 presenze andando a segno cinque volte. A giugno potrebbe scattare l’offensiva del club di Suning, speranzoso di portare nella famiglia nerazzurra il ‘parente calcistico di Neymar’ che insieme a Icardi e Barbosa potrebbe andare a creare un trio d’attacco… straOrdiNEYrio.