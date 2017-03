Dalla Francia: Marquinhos-Psg, rinnovo “ad un punto morto”. L’Inter ci crede…

Situazione complicata in quel di Parigi. Secondo quanto riportato da Loic Tanzi, giornalista della radio francese “France Bleu” ed esperto in materia Psg, il rinnovo tra il difensore brasiliano Marquinhos e i parigini sarebbe “ad un punto morto!”. Secondo il collega transalpino il giocatore ex Roma starebbe chiedendo un sacco di soldi ai capitolini, i quali non hanno attualmente alcuna intenzione di soddisfare le sue richieste. Ecco allora che il nome dell’Inter torna d’attualità per il forte difensore brasiliano, che tra le altre è seguito anche da Barcellona e Real Madrid. Ritorno in Italia per Marquinhos?