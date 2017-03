Dalla Francia: non solo Inter, anche il Barcellona vuole Di Maria

Non solo Inter, anche il Barcellona vuole Di Maria. Secondo quanto rivelato da “Le10Sport”, il club blaugrana si sarebbe messo in contatto con l’entourage dell’argentino per scoprire se il Fideo sarebbe interessato a diventare un loro giocatore e, in caso di risposta positiva, sarebbe pronto ad avanzare un’offerta considerevole per convincere il Psg a lasciare partire il proprio attaccante. Verratti e Di Maria. Il Barca si prepara a fare spese a Parigi…