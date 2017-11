Dalla Francia, Pastore: “Sono deluso, valuterò il mio futuro”. Inter più vicina?

Javier Pastore è stanco di essere messo ai margini del progetto da Unai Emery e valuta sempre di più l’ipotesi di lasciare il Psg a gennaio. Nella sfida vinta dai parigini per 2-1 contro il Monaco, l’argentino è infatti sceso in campo solamente nella ripresa, manifestando a fine match tutto il proprio disappunto per il suo scarso impiego in questa stagione: “Sono deluso, voglio giocare queste partite importanti, in Champions League, e oggi (ieri; ndr) contro il Monaco. Sono decisioni dell’allenatore. Vicino ad una partenza a gennaio? E’ più o meno così tutti gli anni. L’ho già detto, rifletterò sul mio futuro. Per ora resto concentrato per aiutare la squadra: nei dieci minuti in cui ho giocato, ho provato ad aiutare i miei compagni”. Queste le dichiarazioni post-gara rilasciate dall’ex Palermo. L’apertura di Pastore a un addio già a gennaio potrebbe dunque spingere l’Inter a premere ancora di più sull’acceleratore nelle prossime settimane, con Walter Sabatini, vecchio amico di Pastore e del suo agente, che può giocare un ruolo fondamentale nella trattativa che regalerebbe a Spalletti un rinforzo di qualità.