Dalla Spagna: Inter, il Lipsia non vuole cedere Keita

“Non lasceremo partire nessun giocatore chiave. Non ci sono clausole per facilitare la partenza di nessuno dei nostri calciatori”. Con queste parole il ds dei tedeschi, Ralf Rangnick, ha provato a scoraggiare l’Inter di Luciano Spalletti, club desideroso di portare a Milano Naby Keita, centrocampista tutto fare del Lipsia. Si complica dunque la trattiva per il 22enne guineano, con i nerazzurri che dovranno presentarsi in Germania con un’offerta irrinunciabile per convincere il Lipsia a lasciar partire il proprio tesserato. La notizia è stata riportata da “Mundo Deportivo”.