Dalla Germania: niente Inter, Vidal vicino al rinnovo

Niente Inter per l’ex Juve Arturo Vidal: infatti, secondo quanto riportato dalla “Bild”, il cileno sembrerebbe addirittura ad un passo dal rinnovo con il Bayern Monaco. L’Inter, a cui serve un centrocampista, aveva offerto per il cartellino del calciatore 57 milioni di euro, offerta rispedita però al mittente sia dal club che dallo stesso Vidal. Nonostante le parole di apprezzamento di Sabatini sul cileno, il sogno di averlo all’Inter sta pian piano sfumando. Le alternative sono Nainggolan, che però è stato dichiarato incedibile da Pallotta e Di Maria, che sarebbe il sogno nel cassetto del dirigente nerazzurro; la trattativa però non è delle più semplici.