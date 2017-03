Dalla Spagna: Barça e Inter sognano Marquinhos e aspettano la rottura col Psg…

Marquinhos e il Psg, una storia d’amore che presto potrebbe finire e che intanto fa sognare due nuove pretendenti. Il brasiliano non ha ancora discusso con i parigini i termini per il proprio rinnovo (il suo contratto scadrà nel giugno 2019, ndr) e secondo “Sport” ciò non avverrà mai, in quanto Marquinhos avrebbe già deciso di rompere con il Psg. Come riporta il quotidiano spagnolo, l’ex Roma avrebbe già informato la dirigenza qatariota di voler lasciare il club a fine anno per proseguire la propria carriera lontano dalla Francia. Il Barcellona, dopo aver già sondato il terreno con un’offerta da 50 milioni la scorsa estate (offerta prontamente rifiutata dal Paris Saint-Germain,ndr), è pronto ad affondare il colpo nei prossimi mesi, disposto a tutto pur di accaparrarsi uno dei difensori più talentuosi del panorama mondiale. Anche l’Inter targata Suning rimane però molto vigile sul giocatore, pronta a inserirsi in qualsiasi trattativa e strappare il brasiliano al club blaugrana.